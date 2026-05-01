Tra il 2019 e il 2025, i salari medi a livello globale sono diminuiti del 12%, mentre le retribuzioni dei CEO delle multinazionali sono aumentate del 54%. Questa discrepanza evidenzia un divario crescente tra le retribuzioni dei lavoratori e quelle dei vertici aziendali. I dati si riferiscono a un confronto tra vari anni, senza approfondimenti sulle cause o sugli effetti. La variazione interessa diversi settori e aree geografiche.

? Cosa sapere Tra il 2019 e il 2025 i salari medi globali sono calati del 12%.. Le retribuzioni dei CEO delle multinazionali sono aumentate del 54% nello stesso periodo.. Tra il 2019 e il 2025, la perdita del 12% del potere d’acquisto dei salari medi globali ha costretto i lavoratori a fornire 108 giornate di prestazioni gratuite, mentre le retribuzioni degli amministratori delegati delle grandi multinazionali hanno registrato un’impennata del 54%. Il rapporto Working for the rich, elaborato da Oxfam e dall’International Trade Union Confederation in occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori, traccia un bilancio spietato della distribuzione della ricchezza mondiale nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari in calo e stipendi CEO in volo: il divario della ricchezza

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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