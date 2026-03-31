Il settore agricolo rappresenta un elemento centrale dell’economia nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, con un ruolo che va oltre la tradizione storica. Secondo la Cisl, questa attività continua a essere il motore principale della crescita locale, con dati che evidenziano un superamento costante delle medie regionali e nazionali. La federazione sottolinea inoltre la necessità di garantire ai lavoratori tutele e salari più elevati.

“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro. Se il settore corre, devono correre anche i diritti e le garanzie contrattuali dei lavoratori” “Non è solo un comparto storico, ma il vero cuore pulsante dell’economia romagnola. Il settore primario nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna si conferma il volano della crescita territoriale, superando sistematicamente le medie regionali e nazionali”. I dati del rapporto sull’Economia 2025, presentati dalla Camera di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara, delineano un quadro ad alta vitalità che spinge la Fai Cisl Romagna a chiedere “un cambio di passo nelle relazioni sindacali”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Agricoltura, la Cisl: "E' il motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti"

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