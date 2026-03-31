Cisl | Agricoltura motore della Romagna Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti

Il settore agricolo in Romagna rappresenta un elemento fondamentale dell’economia locale, con il settore primario nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna che continua a mostrare una crescita superiore alle medie regionali e nazionali. La Cisl sottolinea come questa realtà sia un motore economico, con un’attenzione crescente verso l’aumento dei salari e delle tutele per i lavoratori coinvolti.

“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro. Se il settore corre, devono correre anche i diritti e le garanzie contrattuali dei lavoratori” “Non è solo un comparto storico, ma il vero cuore pulsante dell’economia romagnola. Il settore primario nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna si conferma il volano della crescita territoriale, superando sistematicamente le medie regionali e nazionali”. I dati del rapporto sull’Economia 2025, presentati dalla Camera di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara, delineano un quadro ad alta vitalità che spinge la Fai Cisl Romagna a chiedere “un cambio di passo nelle relazioni sindacali”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cisl: "Agricoltura motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti" Articoli correlati Amiu, Fit-Cisl: "Blocco turnover e preoccupazione per i salari, i lavoratori non possono pagare la crisi"Il sindacalista aggiunge: "La nostra sigla sostiene questa posizione con pragmatismo, non per una preferenza ideologica verso una specifica... Leggi anche: Rider, il Pd avanza una proposta per garantire più tutele ai lavoratori del delivery e servizi dedicati