Sal Da Vinci triplica a Napoli | terza data evento all' Arena Flegrea

Sal Da Vinci ha annunciato un'ulteriore data del suo tour estivo a Napoli, portando così il totale a tre appuntamenti all'Arena Flegrea. La nuova data è fissata per il 27 settembre 2026, e si aggiunge alle due già programmate per il 25 e il 26 settembre. L'artista si esibirà quindi nella stessa location per tre serate consecutive.

Sal Da Vinci annuncia una nuova data del suo tour estivo: si aggiunge un terzo appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, il 27 settembre 2026, che va ad aggiungersi alle due date già annunciate del 25 e 26 settembre.I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva su Ticketone per 5 giorni.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sal Da Vinci, due date evento all’Arena Flegrea per celebrare il 50° anniversario del suo debuttoL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sal Da Vinci -... Dopo la vittoria a Sanremo, Sal Da Vinci lancia il tour estivo: finale con due concerti all’Arena FlegreaDopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026. Altri aggiornamenti Si parla di: MUSICA - Sal Da Vinci annuncia la terza data all’Arena Flegrea di Napoli. Sal Da Vinci, triplicano gli appuntamenti live all’Arena FlegreaMentre si prepara a partecipare all'Eurovision Song Contest con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci aggiunge una terza data a Napoli. spettakolo.it Sal Da Vinci inarrestabile: l'annuncio più atteso dopo Sanremo e l'Eurovision (c'entra Napoli)Sal Da Vinci annuncia un nuovo evento speciale a Napoli: tripletta all'Arena Flegrea dopo il successo di Per sempre sì e L'Eurovision Song Contest ... libero.it