Sal Da Vinci due date evento all’Arena Flegrea per celebrare il 50° anniversario del suo debutto

Sal Da Vinci ha annunciato due date speciali all’Arena Flegrea per festeggiare i 50 anni dal suo debutto musicale. La scelta del teatro partenopeo rende omaggio agli esordi della sua carriera, iniziata con un concerto in provincia di Napoli. L’artista, che parteciperà anche a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì, invita i fan a vivere un momento unico di ricordi e musica dal vivo. Le date sono già molto attese tra gli appassionati.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sal Da Vinci - tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, in gara con il brano Per Sempre Sì - annuncia due speciali date evento in occasione del 50° anniversario dal suo storico debutto sul palco. Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti venerdì 25 settembre 2026 e sabato 26 settembre 2026 all'Arena Flegrea di Napoli. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 3 marzo 2026 alle ore 11:00.