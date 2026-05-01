Sagre venete | tra l’eccellenza del radicchio e la sfida della polenta

Dal primo maggio 2026, il calendario delle sagre venete si arricchirà di eventi dedicati alle tradizioni gastronomiche locali. Tra le località di Casier e Montegalda si terranno manifestazioni che metteranno in mostra specialità come il radicchio e la polenta. Questi appuntamenti, che si ripeteranno nel corso dell’anno, coinvolgono comunità e operatori del settore, contribuendo a rafforzare l’offerta turistica e la presenza di prodotti tipici nella regione.

?? Cosa sapere Il Veneto avvia il primo maggio 2026 con le sagre gastronomiche locali. Le celebrazioni tra Casier e Montegalda sostengono l'economia e l'identità territoriale. Il Veneto si risveglia sotto una mappa di tendoni bianchi e profumi di griglia in questo primo maggio 2026, rivelando un mosaico di tradizioni che va ben oltre il semplice convivio tra un bicchiere di vino e un piatto locale. Con l'arrivo della stagione calda, le feste popolari della regione si trasformano in veri .🔗 Leggi su Ameve.eu

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