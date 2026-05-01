Ruzzola a Sassoferrato | Trecastelli domina i campionati provinciali

Il 25 aprile si sono svolti a Sassoferrato i campionati provinciali di ruzzola, con la squadra di Trecastelli che si è aggiudicata la vittoria. I vincitori si stanno già preparando per partecipare alla Coppa Italia di squadre, prevista ad Apiro il 3 maggio. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti dalla provincia, con un buon livello di competizione.

? Cosa sapere Trecastelli domina i campionati provinciali di ruzzola a Sassoferrato il 25 aprile.. I vincitori si preparano ora alla Coppa Italia di squadre ad Apiro il 3 maggio.. Il sabato 25 aprile a Sassoferrato, oltre 80 atleti si sono sfidati per il titolo provinciale di lancio di ruzzola individuale, segnando un successo significativo per i giocatori provenienti da Trecastelli. La competizione, organizzata sotto l’egida della F.i.g. e s.t., ha la partecipazione di tesserati della provincia di Ancona, con una presenza rilevante di competitor del pesarese e alcuni provenienti dalla provincia di Macerata. Il terreno di gioco è stato definito dalla contrada di Valitosa, un percorso tecnico curato da Alberto e Davide Ceccacci che ha attraversato la frazione di Monterosso per poi estendersi fino al Monte Strega.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruzzola a Sassoferrato: Trecastelli domina i campionati provinciali Notizie correlate I campionati provinciali. Seconda e Terza, nessuna sorpresa. Vincono tutte le battistradaIn Seconda categoria non cambia nulla in testa alla classifica, con tutte e tre le candidate alla promozione che vincono i rispettivi match. Campionati italiani Assoluti indoor: Palmisano domina, record Fortunato – LIVEI campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è...