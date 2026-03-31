i campionati provinciali seconda e terza nessuna sorpresa vincono tutte le battistrada

Nei campionati provinciali di Seconda e Terza categoria, i risultati delle ultime giornate non hanno portato sorprese. In particolare, in Seconda categoria, le squadre in testa alla classifica hanno tutte ottenuto la vittoria nei rispettivi incontri, mantenendo invariato il divario con le inseguitrici. Nessuna squadra ha modificato il proprio posizionamento rispetto alla precedente giornata.

In Seconda categoria non cambia nulla in testa alla classifica, con tutte e tre le candidate alla promozione che vincono i rispettivi match. L’ Ostellatese mantiene la testa solitaria a +1 grazie al successo per 3-0 sul Tresigallo, arrivato grazie alle reti di Brandolini, Righini e Rubin; inseguono Dogatese e Codifiume, rispettivamente vittoriose per 3-2 sul Ricci Goro e per 3-1 sull’Argentana. Vince anche il San Bartolomeo, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle il brutto periodo: 2-1 al Frutteti e quarto posto blindato. La Sangiovannese espugna 2-0 il campo dell’Ospitalese e rimane al quinto posto, a pari merito con gli Amici di Stefano, che proseguono la loro risalita grazie al 3-1 sulla Massese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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