Campionati italiani Assoluti indoor | Palmisano domina record Fortunato – LIVE

I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona, con Palmisano che ha ottenuto una vittoria facile e Fortunato che ha mostrato buone prestazioni. Le gare si stanno svolgendo al PalaCasali, dove gli atleti si stanno sfidando in diverse discipline. La competizione prosegue con l’obiettivo di stabilire nuovi record e conquistare i titoli nazionali.