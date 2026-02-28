Campionati italiani Assoluti indoor | Palmisano domina record Fortunato – LIVE
I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona, con Palmisano che ha ottenuto una vittoria facile e Fortunato che ha mostrato buone prestazioni. Le gare si stanno svolgendo al PalaCasali, dove gli atleti si stanno sfidando in diverse discipline. La competizione prosegue con l’obiettivo di stabilire nuovi record e conquistare i titoli nazionali.
I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è teatro dei campionati italiani Assoluti indoor e sta riservando diverse emozioni nel sabato di oggi. La grande protagonista finora è stata Antonella Palmisano, capace di vincere con ampio distacco la marcia 3000m donne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Palmisano detta legge nella marcia 3000m. Di Fabio nuovo record U20
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato supera sé stesso e fa il nuovo record nei 5000m di marcia15:18 Moretti è stato poi squalificato in seguito a un controllo a gara terminata.
Aggiornamenti e notizie su Campionati italiani.
Temi più discussi: Assoluti indoor: gli iscritti di Ancona 2026; Al via venerdì 20 e sabato 21 febbraio i Campionati Italiani Assoluti indoor e Invernali di Lanci FISPES; Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor e Invernali di Lanci: 8 nuovi record; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming.
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato supera sé stesso e fa il nuovo record nei 5000m di marciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani 15:12 Nell'ultimo km l'atleta di Andria era sotto i 3:28... gran prestazione ... oasport.it
Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026: i big dell’atletica oggi in pista ad AnconaOggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell'atletica tricolore. La manifestazione regale ... sportface.it
A Mariano Comense, nei Campionati italiani invernali di lanci, Sara Fantini (Carabinieri) oro nel martello con la misura di 68,73. Argento per Rachele Mori (66,26 Fiamme Gialle) e bronzo a Keren Mbongo (Assindustria Sport, 61,72 campionessa anche tra le U - facebook.com facebook
2^ sessione - Campionati Italiani Primaverili Esordienti Nuoto Pinnato - 21 Febbraio 2026 dlvr.it/TRCTb4 x.com