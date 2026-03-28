Nella sessione di qualifiche a Suzuka, un pilota italiano conquista la pole position davanti a un avversario britannico. Il compagno di squadra si piazza al quarto posto, mentre un altro pilota britannico si trova in sesta posizione. Un altro pilota, nel frattempo, esprime insoddisfazione riguardo alla maneggevolezza della vettura, mentre un altro si trova in lotta con la sua macchina.

È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. Completa la prima fila il suo compagno di squadra, George Russell, staccato di quasi tre decimi. Terzo tempo per la McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0"627). Più indietro l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0"789), che partirà dalla sesta posizione, in terza fila dietro a Lando Norris. Settimo Pierre Gasly su Alpine, che precede la Red Bull di Isack Hadjar. Chiudono la top ten Bortoleto e Lindblad, mentre è clamorosamente out nel Q2 Max Verstappen, che partirà undicesimo Leclerc segna un gran primo settore, ma perde tanto nel secondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kimi non si ferma, super pole in Giappone davanti a Russell. Leclerc 4°, sfogo Verstappen «Macchina inguidabile»

Articoli correlati

Leggi anche: Gp del Giappone di F1, la lotta per la pole. Leclerc davanti a Russell e Antonelli, Hamilton quarto Live

Russell in pole a Melbourne, Leclerc in seconda fila, male VerstappenLa Mercedes domina le qualifiche e si prende la prima fila, quarto il monegasco, settimo Hamilton MELBOURNE (AUSTRALIA) - George Russell su Mercedes...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kimi non si ferma super pole in...

Temi più discussi: Antonelli riparte: Sto già pensando a come vincere ancora. Giappone, aspettami; Quando Kimi Antonelli prese la patente: Si era allenato col cambio manuale e non mise la freccia; Antonelli, da re di Shanghai ai tormenti per prendere la patente di guida; Antonelli: A tre giri dalla fine ho fatto un pasticcio, ho avuto paura.

Quando Kimi Antonelli prese la patente: Si era allenato col cambio manuale e non mise la frecciaL’ingegnere Sara Giusti della Motorizzazione di San Marino racconta l’esame del 27 gennaio 2025 del campione di F1: Si era esercitato sul furgone del papà e ... bologna.repubblica.it

Antonelli non si accontenta: Sarebbe bello riportare l’Italia alla vittoriaKimi Antonelli ha commentato con orgoglio e lucidità la sua prima pole in carriera: il bolognese è il più giovane poleman della storia ... formulapassion.it

Super Kimi Antonelli! È pole position anche in Giappone, la seconda consecutiva Il pilota italiano partirà primo davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, sesto Hamilton. - facebook.com facebook

Kimi Antonelli conquista a Pole Position #DAZNF1 x.com