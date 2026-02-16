Assunzione da GPS sostegno finalizzata al ruolo | quando si presenta la domanda Pillole di Question Time

Il 3 febbraio 2026, durante il Question Time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Giallanza e con Giuseppe Semeraro come ospite, si è parlato delle modalità di assunzione dal GPS per il ruolo di docente di sostegno. Semeraro ha spiegato che la domanda di inserimento deve essere presentata entro una certa scadenza, e ha chiarito i passaggi fondamentali per chi intende partecipare. Un dettaglio importante riguarda il momento in cui bisogna inviare la richiesta, che varia a seconda delle procedure in corso.

Nel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una tematica rilevante legata alle procedure di reclutamento dei docenti di sostegno. L'attenzione si è concentrata in particolare sulla tempistica e sulle modalità di presentazione della domanda per le assunzioni da GPS sostegno finalizzate al ruolo, ex articolo 59.