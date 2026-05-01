Running+Bike a Vicofertile | domenica scattano le modifiche alla viabilità

Per la giornata di domani, 1° maggio, a Vicofertile sono previste modifiche temporanee alla viabilità in occasione della manifestazione Running+Bike. La modifica alla circolazione riguarda le strade coinvolte dall’evento e durerà per tutta la giornata, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della corsa e della pedalata. La zona interessata sarà soggetta a deviazioni e restrizioni temporanee.

In occasione della Running+Bike, in programma domani, 1° maggio, a Vicofertile, sono previste modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.Dalle 8:00 alle 11:00 circa, e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Verona accoglie la Fiamma Paralimpica: scattano le modifiche alla viabilità in centroVenerdì 6 marzo 2026 Verona accoglierà il passaggio della “Fiamma Paralimpica”, in un momento simbolico che precederà la cerimonia di apertura dei... Fiorentina-Torino, scattano i divieti: tutte le modifiche alla viabilità intorno al FranchiIn vista del match Fiorentina - Torino del campionato di serie A che si terrà allo stadio Artemio Franchi alle 20. Una raccolta di contenuti Si parla di: Running+Bike a Vicofertile: domenica scattano le modifiche alla viabilità; COMUNE DI PARMA * : MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER RUNNING+BIKE A VICOFERTILE L'1° MAGGIO.