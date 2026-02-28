Verona accoglie la Fiamma Paralimpica | scattano le modifiche alla viabilità in centro

Venerdì 6 marzo 2026 a Verona si svolgerà il passaggio della Fiamma Paralimpica, un evento che si terrà nel centro cittadino. In occasione di questa manifestazione, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità per consentire il transito e il percorso della fiaccola. La cerimonia si terrà in serata all’Arena, coinvolgendo la città in un momento di particolare rilevanza.

Venerdì 6 marzo 2026 Verona accoglierà il passaggio della “Fiamma Paralimpica”, in un momento simbolico che precederà la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici prevista in serata all’Arena. L’iniziativa rappresenta un appuntamento di rilievo sportivo e istituzionale e coinvolgerà il centro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona accoglie la Fiamma Paralimpica: scattano le modifiche alla viabilità in centroNel pomeriggio del 6 marzo divieto di transito lungo l’intero percorso cittadino fino a piazza San Zeno e sosta vietata dalle 8 alle 18 nell’area dell’arrivo per consentire lo svolgimento in sicurezza ... veronasera.it

Fauner porta la fiamma a Verona: 32 anni dopo Lillehammer lo sci nordico torna protagonista | VIDEOMilano Cortina chiude all’Arena di Verona: Fauner e i fondisti di Lillehammer protagonisti, emozione azzurra. nordest24.it

PARALYMPIC TORCH RELAY - DAY 3 Tutto vero: la Fiamma Paralimpica continua il suo viaggio nel nord Italia. Ultimo avvistamento, Bolzano! Che bello tornare a vedere l’amore incondizionato degli italiani per lo Spirito dei Giochi #MilanoCortina2026 #Torc - facebook.com facebook

La Fiamma Paralimpica arriva a Venezia il 4 marzo, portando con sé una giornata dedicata ai valori di inclusione e partecipazione! Dopo l’accensione della Fiamma Olimpica in Piazza San Marco, il percorso verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 202 x.com