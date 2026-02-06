Fiorentina-Torino scattano i divieti | tutte le modifiche alla viabilità intorno al Franchi

Questa sera, intorno allo stadio Artemio Franchi, scattano i divieti di sosta e alcune modifiche alla viabilità. Le forze dell’ordine hanno predisposto i provvedimenti per garantire la sicurezza dei tifosi e il regolare svolgimento della partita di Serie A in programma alle 20. Sono previste deviazioni nel traffico e divieti di accesso in alcune zone vicine allo stadio.

In vista del match Fiorentina - Torino del campionato di serie A che si terrà allo stadio Artemio Franchi alle 20.45 di sabato 7 febbraio, la Questura ha istituito una serie di provvedimenti di circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio.

