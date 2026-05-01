Rovito il terreno cede | 25 famiglie a rischio isolamento e soccorsi

A Rovito, dal 27 aprile 2026, il cedimento del terreno in Contrada Episcopani ha bloccato l’unica via di accesso alle abitazioni di 25 famiglie e persone con fragilità. Questa situazione ha messo a rischio l’isolamento di alcuni nuclei familiari, rendendo necessario l’intervento per garantire l’accesso e la sicurezza delle persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per valutare la situazione e gestire l’emergenza.

? Cosa sapere Cedimento del terreno a Rovito, Contrada Episcopani, dal 27 aprile 2026.. Blocco dell'unica via d'accesso per 25 nuclei familiari e soggetti fragili.. Dal 27 aprile 2026, circa 25 nuclei familiari in Contrada Episcopani a Rovito vivono nel timore costante che il terreno sotto le loro case ceda definitivamente, interrompendo l’unico collegamento stradale disponibile. La criticità si è manifestata con il progressivo deterioramento del manto stradale in una zona estremamente delicata del territorio rovitese. Il cedimento interessa un tratto di carreggiata situato a brevissima distanza dalla Strada Statale 107 e dalla sala ricevimenti Regal Garden, una posizione che rende il dissesto non solo un problema di viabilità, ma una vera minaccia per la sicurezza fisica degli abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovito, il terreno cede: 25 famiglie a rischio isolamento e soccorsi Notizie correlate Vertova, cede il terreno e precipita dal sentiero: paura per un escursionistaUn escursionista di 48 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio nel corso di una passeggiata in montagna, in località Ca’... Cede il terreno durante i lavori, la scarificatrice sprofonda in una piccola voragineGALLIPOLI – Piccolo intoppo questa mattina durante i lavori di rimozione dell’asfalto in corso d’opera sulla riviera Armando Diaz del centro storico...