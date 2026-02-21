in altre parole gramellini intervista mary l trump e rosy bindi

Massimo Gramellini intervista questa sera Mary L. Trump e Rosy Bindi, portando alla luce le differenze tra le loro esperienze. La conversazione si concentra su come le scelte personali influenzano le vite e le carriere. Durante l'incontro, vengono condivise storie che mostrano il ruolo delle decisioni individuali nei percorsi di ciascuna. La puntata si apre con un approfondimento su temi di attualità e relazioni personali, offrendo spunti di riflessione per gli spettatori.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 21 febbraio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di approfondimento e cultura in onda dalle 20:30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2026. In apertura di puntata, Massimo Gramellini dialoga con Rosy Bindi per approfondire i temi più rilevanti della settimana. Arricchiscono la serata una conversazione con lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, in libreria con Farsi male, e un’intervista con Mary L. Trump, nipote del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e autrice del libro Sempre troppo e mai abbastanza, in cui racconta la storia della sua famiglia e la figura del tycoon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

