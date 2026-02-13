Impallomeni | Pisa-Milan? I rossoneri devono vincere archiviando la partita con 3 punti

Stefano Impallomeni dice che il Milan deve vincere contro la Pisa per tornare a sorridere in campionato. La squadra rossonera ha perso l'ultima partita e ora ha bisogno di tre punti per risollevare il morale. Impallomeni spiega che questa sfida rappresenta un'occasione importante per mettere in chiaro le proprie intenzioni.

