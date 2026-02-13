Impallomeni | Pisa-Milan? I rossoneri devono vincere archiviando la partita con 3 punti
Stefano Impallomeni dice che il Milan deve vincere contro la Pisa per tornare a sorridere in campionato. La squadra rossonera ha perso l'ultima partita e ora ha bisogno di tre punti per risollevare il morale. Impallomeni spiega che questa sfida rappresenta un'occasione importante per mettere in chiaro le proprie intenzioni.
Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, durante il classico pomeriggio di TMW Radio. L'ex centrocampista italiano ha voluto parlare di Pisa-Milan, match che aprirà le danze alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Ma non è tutto. L'ex giallorosso, dopo aver speso alcune parole sui rossoneri di Allegri, si è spostato a parlare del derby d'Italia, match che interessa molto anche al Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole: "Non so quanto porti un vantaggio stare fermi, ma il Milan deve vincere.
