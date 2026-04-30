Tare traccia la strada | Per essere da Milan bisogna tornare a vincere Leão? La penso come Modric …

Il direttore sportivo del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in anteprima in un'intervista. Ha affermato che per essere considerati un vero Milan bisogna tornare a vincere e ha commentato la situazione di Leão, paragonandolo a Modric. Le sue parole sono state anticipate prima della pubblicazione completa dell'intervista, che fornirà ulteriori dettagli sulle prospettive della squadra.

Nella giornata di domani uscirà sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio di 'Giorgia's Secret', il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Dopo aver intervistato Diego Milito, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta, nel nuovo episodio tocca a Igli Tare, direttore sportivo del Milan dalla scorsa estate che si è completamente aperto in un racconto che ripercorre la sua vita dall'infanzia in Albania, agli anni da calciatore, arrivando poi alla seconda vita come dirigente in Serie A. Ecco, di seguito, una piccola anteprima delle parole di Tare dall'intervista che uscirà domani su 'DAZN'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare traccia la strada: “Per essere da Milan bisogna tornare a vincere. Leão? La penso come Modric …” Notizie correlate Leggi anche: Padovano: “Milan, bisogna fare una statua ad Allegri e Tare: un miracolo essere lì” Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao…»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...