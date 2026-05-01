Rosso e Fontana FI | Lo Russo scelga da che parte stare Askatasuna riassegnata o requisita

Il sindaco ha affermato di dover scegliere da che parte stare, commentando le recenti posizioni politiche del primo cittadino. La questione si concentra sulla gestione delle aree occupate e sulle associazioni coinvolte, con un'attenzione particolare alle modalità di assegnazione e requisizione delle strutture. La discussione si inserisce nel confronto più ampio tra le forze politiche sulla gestione degli spazi sociali e sulle scelte di politica locale.

«Ha ragione il sindaco Lo Russo a dire oggi “scegliamo da che parte stare”, visto che fino ad oggi ha flirtato con i centri sociali e Askatasuna. Ora decida di stare dalla parte della Costituzione ed entro una settimana assegni l’immobile a realtà serie, ad associazioni del territorio specchiate e non conniventi con gli estremisti della sua maggioranza e della sua parte politica. Faccia il sindaco di tutti e non di una parte sola! Altrimenti il ministro Piantedosi ci ascolti, ci ascolti la maggioranza di Governo: in mancanza di una risposta istituzionale da parte del Comune, si proceda al sequestro dell’immobile. Ancora una volta i...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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