Rosso e Fontana FI | Lo Russo scelga da che parte stare Askatasuna riassegnata o requisita

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha affermato di dover scegliere da che parte stare, commentando le recenti posizioni politiche del primo cittadino. La questione si concentra sulla gestione delle aree occupate e sulle associazioni coinvolte, con un'attenzione particolare alle modalità di assegnazione e requisizione delle strutture. La discussione si inserisce nel confronto più ampio tra le forze politiche sulla gestione degli spazi sociali e sulle scelte di politica locale.

«Ha ragione il sindaco Lo Russo a dire oggi “scegliamo da che parte stare”, visto che fino ad oggi ha flirtato con i centri sociali e Askatasuna. Ora decida di stare dalla parte della Costituzione ed entro una settimana assegni l’immobile a realtà serie, ad associazioni del territorio specchiate e non conniventi con gli estremisti della sua maggioranza e della sua parte politica. Faccia il sindaco di tutti e non di una parte sola! Altrimenti il ministro Piantedosi ci ascolti, ci ascolti la maggioranza di Governo: in mancanza di una risposta istituzionale da parte del Comune, si proceda al sequestro dell’immobile. Ancora una volta i...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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