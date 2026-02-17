Basta immobilismo il territorio si svuota | la politica scelga da che parte stare

Il segretario provinciale della Uil Fpl, Ferdinando Carnoli, denuncia che l’immobilismo delle istituzioni sta portando allo svuotamento dei territori di Valtellina e Valchiavenna. La causa è la mancanza di interventi concreti per rilanciare la sanità e i servizi locali, che rischiano di sparire se non si agisce subito. Carnoli invita la politica a decidere da che parte stare e a prendere decisioni rapide per invertire questa tendenza.

"La situazione della Sanità e delle Funzioni Locali è ormai al limite del collasso. Non siamo più di fronte a una semplice carenza di personale, ma a una vera emergenza strutturale che rischia di compromettere in modo irreversibile i servizi essenziali per i cittadini. Ogni giorno assistiamo a una fuga silenziosa ma costante: professionisti che attraversano il confine verso la Svizzera, attratti da stipendi e condizioni di lavoro dignitose; lavoratrici e lavoratori che scelgono di tornare al Sud, dove il costo della vita è più sostenibile; altri che abbandonano definitivamente il pubblico impiego, stanchi di sacrifici non riconosciuti.