Il diritto internazionale è morto Ora ognuno scelga da che parte stare

Il diritto internazionale è considerato ormai superato, lasciando spazio alle scelte individuali di ciascuna nazione. La giustizia, che dovrebbe essere prioritaria, resta un valore fondamentale per le comunità, mentre giustizia e verità sono spesso trattate come obiettivi inseparabili. In questo scenario, le nazioni decidono da che parte schierarsi, senza più un quadro globale condiviso.

La giustizia viene sempre prima di tutto, è un principio fondante delle comunità. Giustizia e verità dovrebbero andare a braccetto. Il diritto è lo strumento con cui realizzare in concreto la giustizia. La legge è l'arma principale del diritto con cui far coincidere o avvicinare quanto più è possibile giustizia e legalità. Lo stato di diritto si definisce tale perché il diritto e la legge sono uguali per tutti. In Italia l'uguaglianza giuridica è scolpita nell' articolo 3 della Costituzione. Nell'età contemporanea il potere ha spesso abusato del diritto e ha usato la legge per legalizzare abusi e crimini. Negli ultimi tempi il ministro degli Esteri italiano confessa che il diritto vale fino a un certo punto, così come vi sono le condotte al di sopra della legge messe in atto, tra l'altro, da cittadini al di sotto di ogni sospetto.

La vicepremier spagnola Díaz: «Il nostro governo è dalla parte giusta della Storia. Le politiche di Trump violano il diritto internazionale»Yolanda Díaz: «La Ue è nata come un progetto di pace e si sta giocando il suo futuro. La coalizione progressista di cui faccio parte sta difendendo ovunque il diritto internazionale: in Iran, Venezuel ... corriere.it

Todde: Il diritto internazionale è cancellato, esportiamo democrazia cercando il petrolioAlessandra Todde, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, critica l'intervento militare in Iran avvenuto senza il consenso dell'ONU ... la7.it

Ineffabile Roberta Metsola: “Il Diritto internazionale è la pietra fondante, ma bisogna evitare di abusarne” In fondo questa asserzione è una variante della sentenza pronunciata dal suo predecessore, come presidente dell’Europarlamento, il povero (di spirito) T x.com

Sky tg24. . Il regime iraniano è terribile, ma questo non era il modo di eliminarlo. A Trump della sicurezza della popolazione iraniana non frega niente; gioca con la legge del più forte, ma esiste ancora un diritto internazionale o no": è questa la domanda che - facebook.com facebook