Al "Bellucci" di Agliana è andata in scena la finale di Supercoppa d’Eccellenza. Di fronte le regine dei gironi A e B: Lucchese e Rondinella. La squadra di Tronconi si schiera con un solido 3-5-2 affidandosi a Polo e Saccardi, ma è la Lucchese a colpire per prima: al 12’ Picchi, servito da Barlotta, trafigge Dainelli con un rasoterra velenoso. La reazione biancorossa è affidata a Polo, ma sono ancora i rossoneri a raddoppiare al 24’ con Camilli, la cui conclusione viene deviata da Cialdini in rete. La squadra di Tronconi non demorde, gioca un calcio d’alta scuola e accorcia prima del riposo (41’) con una prodezza di Saccardi su cross di Nannelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rondinella, che peccato. Ma il ko con la Lucchese somiglia a una vittoria

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