Sinner suda ma parte con una vittoria a Madrid | Bonzi ko al terzo set

Il giocatore italiano ha iniziato bene il torneo di Madrid, conquistando la qualificazione al terzo turno dopo una vittoria in tre set contro Bonzi. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, portando la sua striscia di vittorie consecutive a 23 match. La sfida è stata caratterizzata da momenti di grande intensità, con il tennista che ha dimostrato determinazione per superare l’avversario.

Il numero uno del mondo supera il secondo turno del Masters 1000 dopo una battaglia: 6-7 6-1 6-4 e striscia aperta a 23 successi. Jannik Sinner inizia con una vittoria il suo percorso al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il numero uno del mondo, entrato direttamente al secondo turno, ha superato il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del ranking ATP, al termine di una sfida più complicata del previsto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Rybakina al terzo con Ruse, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Sinner soffre con Bonzi: vince in rimonta e va al terzo turno a Madrid. Passa anche Musetti. Alcaraz rinuncia a Parigi e RomaMADRID – Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica.