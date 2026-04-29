Lucchese-Rondinella 3-2 la Supercoppa si tinge di rossonero

La partita tra la Lucchese e la Rondinella Marzocco si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra rossonera, permettendo alla Lucchese di vincere la Supercoppa Almanacco Toscano di Eccellenza. L’incontro si è tenuto ad Agliana, in provincia di Pistoia, il 30 aprile 2026. La vittoria ha portato la squadra locale a conquistare il trofeo, battendo la Rondinella Marzocco in una gara combattuta.

Agliana (Pistoia), 30 aprile 2026 – La Lucchese si aggiudica la Supercoppa Almanacco Toscano di Eccellenza battendo 3-2 la Rondinella Marzocco. Pirozzi rispetto all’ultima gara di campionato decide di rimandare in campo dal primo minuto Riad, confermando a centrocampo Sansaro. Parte bene la formazione fiorentina con una punizione all’8’ di Ricchi che termina alta sopra la traversa. La Lucchese al 12’ passa in vantaggio. Riad conquista caparbiamente una rimessa laterale. Si incarica di batterla Xeka, che scambia con Bartolotta, la palla ritorna al numero due rossonero che serve Picchi che si accentra al limite dell’area di rigore e di sinistro batte Dainelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese-Rondinella 3-2, la Supercoppa si tinge di rossonero Notizie correlate Lucchese - Il personaggio. Picchi: "Vorrei restare rossonero. La “D”? Non è ancora fatta ma...»Alberto Picchi è tornato a Lucca, sposando subito il progetto del patron Brunori, calandosi in una categoria ostica come l’Eccellenza e, ben presto,... Leggi anche: Cagliari si tinge d’azzurro: la spada femminile conquista l’Europa, i fiorettisti si prendono un argento di peso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lucchese-Rondinella 3-2, la Supercoppa si tinge di rossonero; Lucchese-Rondinella: 3-2 I rossoneri si aggiudicano la Supercoppa!; La Supercoppa Eccellenza Toscana è della Lucchese: battuta la Rondinella 3-2; Lucchese, supercoppa e double: capitan Santeramo firma il trionfo con la Rondinella. Lucchese-Rondinella 3-2, la Supercoppa si tinge di rossoneroAgliana (Pistoia), 30 aprile 2026 – La Lucchese si aggiudica la Supercoppa Almanacco Toscano di Eccellenza battendo 3-2 la Rondinella Marzocco. Pirozzi rispetto all’ultima gara di campionato decide di ... lanazione.it La Supercoppa Eccellenza Toscana è della Lucchese: battuta la Rondinella 3-2Rossoneri in vantaggio 2-0 con Picchi e Camilli, poi la pareggiano i fiorentini e Santeramo regala la vittoria con un calcio di punizione perfetto ... luccaindiretta.it La Supercoppa Eccellenza Toscana è della Lucchese: battuta la Rondinella 3-2 - facebook.com facebook