Romania scena incredibile | l’ambulanza si impantana e i giocatori la spingono in campo – FOTO

Durante una partita di playoff di seconda divisione in Romania, l’ambulanza si è bloccata in campo a causa delle condizioni del terreno molto allagato. In modo insolito, i giocatori delle squadre coinvolte hanno deciso di spingere il veicolo per portarlo vicino all’infortunato, permettendo così il soccorso. La scena ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori presenti sul campo, che hanno immortalato il momento in cui l’ambulanza è stata aiutata a muoversi.

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