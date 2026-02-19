Incredibile nell’hockey su ghiaccio | la Repubblica Ceca segna con due giocatori in più in campo Gli arbitri convalidano

Durante la partita tra Repubblica Ceca e Canada, la squadra ceca ha segnato un gol mentre aveva due giocatori in più in campo, provocando sconcerto. Gli arbitri hanno confermato la rete, alimentando le discussioni tra gli spettatori. La scena si è svolta alla Santa Giulia Ice Hockey Arena, suscitando numerose reazioni sui social e tra gli appassionati. La decisione ha acceso il dibattito sulla regolarità delle decisioni arbitrali in questa fase del torneo. La partita prosegue con tensione tra le due squadre.

Polemiche durante la sfida tra Repubblica Ceca e Canada nei quarti del torneo maschile di hockey su ghiaccio, disputata alla Santa Giulia Ice Hockey Arena. A far discutere è stato il gol del momentaneo 3-2 segnato dalla nazionale dell'Europa dell'Est, realizzato in una situazione irregolare che non è sfuggita ai social. Ed è incredibile che non se ne siano accorti gli arbitri. A meno di otto minuti dalla conclusione del terzo periodo, la Repubblica Ceca è tornata avanti grazie alla rete di Ondrej Palat. Ma, al momento del gol, sul ghiaccio erano presenti otto giocatori cechi, due in più rispetto al limite consentito di cinque uomini di movimento più il portiere. Scandalo nell'hockey ghiaccio alle Olimpiadi: Cechia in campo con più giocatori, ma gli arbitri non se ne accorgonoDurante il quarto di finale di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina, la Cechia ha schierato più giocatori rispetto al regolamento, ma gli arbitri non si sono accorti. Laila Edwards, chi è la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernaliLaila Edwards fa storia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Elisa Maria Negri torna dalle sue prime Olimpiadi con la Repubblica Ceca. Niente podi ma tanta esperienza: ad Aprica, suo paese natale dove ha imparato a sciare, nasce il fan club facebook Da qui nasce il gol della Repubblica Ceca del 3-2. A hockey si gioca in 5 più il portiere. Il Canada ha uno staff video che evidentemente stava guardando curling. Incredibile. @HockeyCanada @TSNHockey @Sportsnet x.com