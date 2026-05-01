Ambulanza in campo ma resta incastrata | i giocatori risolvono la situazione così

Durante una partita di seconda divisione in Romania, un giocatore ha subito un grave infortunio causato da una doppia frattura. Mentre l’ambulanza era arrivata sul campo, si è incastrata a causa dello spazio ridotto. I giocatori delle due squadre si sono impegnati a spingere l’ambulanza fuori dal campo per permettere il soccorso. La partita tra le squadre Fc Bihor e Fc Voluntari si è così interrotta temporaneamente per questa operazione.

Stranissima situazione nel calcio romeno. Dopo che un giocatore aveva subito un grave infortunio, doppia frattura, le squadre dal campo sono state costrette a spingere l’ambulanza fuori dal campo Tutto questo in partita della seconda divisione, fra Fc Bihor e Fc Voluntari. Un giocatore del Bihor, Razvan Gunie è entrato in modo duro su Alexandru Git del FC Voluntari. Secondo le ricostruzioni, quest'ultimo avrebbe subito una doppia frattura di tibia e perone. Ma i problemi non sono finiti lì: l’ambulanza chiamata in campo per soccorrerlo è rimasta bloccata. A causa della pioggia torrenziale e del campo impregnato d’acqua, il veicolo non riusciva più a muoversi correttamente sull’erba.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ambulanza in campo, ma resta incastrata: i giocatori risolvono la situazione così Notizie correlate Osimhen regolarmente in campo contro la Juve? Dalla Turchia risolvono così il “giallo sull’infortunio”: cosa filtra in vista del match di TorinoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Dfp: Bankitalia, 'tassi crescita sotto 1% non risolvono situazione, servono politiche' Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SportMediaset: Surreale in Romania: ambulanza impantanata spinta dai calciatori Video; L’ambulanza arriva in ritardo, il regolamento non perdona: partita annullata, tutte negli spogliatoi; L’ambulanza è in ritardo. Niente partita per Matelica; Roma, il funerale di Mattia: il 13enne che si è lanciato dalla finestra. La sorella: Solo con te potevo essere me stessa. Il nonno:... L’ambulanza arriva in ritardo, il regolamento non perdona: partita annullata, tutte negli spogliatoiDelusione al PalaGalli, dove si doveva giocare la semifinale gara 2 tra Polisportiva Galli e Halley Thunder Matelica. La società: Chiediamo scusa, noi non abbiamo colpe ... lanazione.it Botta in testa, calciatore lascia il campo in ambulanza: partita sospesaBELLUNO - Turno di riposo per gli Allievi nazionali Under 17 della Dolomiti, che concluderanno la stagione domenica prossima ospitando l'Arzignano. Gli U16 hanno terminato il ... ilgazzettino.it E' di 3 feriti non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa, verso le 2.30, sull'Aurelia all’altezza di Bordighera, dove un'ambulanza diretta su un’emergenza si è scontrata con un'auto per cause in fase di accertamento - facebook.com facebook