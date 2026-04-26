Poga?ar sfida la Svizzera | il Giro di Romandia punta al trionfo

Tadej Poga?ar prenderà parte al Giro di Romandia dal 28 aprile al 3 maggio. La corsa, lunga 851,7 chilometri, si svolge in Svizzera e rappresenta un'occasione per il ciclista di prepararsi in vista del prossimo Giro d'Italia. La gara coinvolge diversi arrivi in salita e tappe pianeggianti, offrendo un banco di prova per le sue capacità di resistenza e strategia.

?? Cosa sapere Tadej Pogacar partecipa al Giro di Romandia tra il 28 aprile e il 3 maggio. Il percorso svizzero di 851,7 km funge da preparazione per il prossimo Giro d'Italia. Tadej Pogacar punta a un nuovo successo in Svizzera tra il 28 aprile e il 3 maggio, quando il Giro di Romandia aprirà la sua settantanovesima edizione con un percorso che mette alla prova la resistenza dei leader del ciclismo mondiale. La competizione si inserisce in un momento cruciale per il calendario professionist .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poga?ar sfida la Svizzera: il Giro di Romandia punta al trionfo Notizie correlate Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026: “Non vedo l'ora”. Il dramma di MunozRoma, 24 aprile 2026 - Il secondo posto alla Parigi-Roubaix 2026 alle spalle di Wout Van Aert ha spezzato diversi sogni, almeno per il momento: su... Leggi anche: Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo Contenuti di approfondimento Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l'hanno fatta da padrone e il Giro d'Italia, prima grande corsa a ... oasport.it Pogacar tra Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e Giro di Romandia 2026: Non vedo l'ora. Il dramma di MunozLo sloveno pensa ai prossimi impegni nel giorno in cui il mondo del ciclismo piange Munoz, suo compagno di avventura alla Doyenne del 2020: per il colombiano fatale un'infezione alla gamba ... sport.quotidiano.net