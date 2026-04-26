Poga?ar sfida la Svizzera | il Giro di Romandia punta al trionfo

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Poga?ar prenderà parte al Giro di Romandia dal 28 aprile al 3 maggio. La corsa, lunga 851,7 chilometri, si svolge in Svizzera e rappresenta un'occasione per il ciclista di prepararsi in vista del prossimo Giro d'Italia. La gara coinvolge diversi arrivi in salita e tappe pianeggianti, offrendo un banco di prova per le sue capacità di resistenza e strategia.

?? Cosa sapere Tadej Pogacar partecipa al Giro di Romandia tra il 28 aprile e il 3 maggio. Il percorso svizzero di 851,7 km funge da preparazione per il prossimo Giro d'Italia. Tadej Pogacar punta a un nuovo successo in Svizzera tra il 28 aprile e il 3 maggio, quando il Giro di Romandia aprirà la sua settantanovesima edizione con un percorso che mette alla prova la resistenza dei leader del ciclismo mondiale. La competizione si inserisce in un momento cruciale per il calendario professionist .🔗 Leggi su Ameve.eu

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