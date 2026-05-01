Nel IV municipio di Roma sono stati sbloccati i bandi per 415 spazi sportivi destinati alle scuole. L'affidamento di queste strutture assicura la possibilità di continuare le attività sportive scolastiche per un periodo di 30 mesi. La decisione riguarda principalmente le scuole situate nel territorio del municipio, con l’obiettivo di garantire il funzionamento regolare di queste strutture.

? Cosa sapere Il IV municipio sblocca i bandi per 415 spazi sportivi scolastici a Roma.. L'affidamento garantisce la continuità delle attività per 30.000 utenti entro il 1° settembre.. Il IV municipio ha finalmente pubblicato l’avviso per gli spazi sportivi scolastici, sbloccando le procedure di affidamento per 415 impianti distribuiti in tutti i municipi di Roma. Con la pubblicazione dell’ultimo documento ufficiale, si è chiusa una fase di stallo che minacciava la continuità delle attività sportive nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Capitale. La decisione del IV municipio permette di allinearsi al nuovo regolamento del 2025, che impone il completamento delle procedure di assegnazione in ogni zona della città per garantire la validità degli affidamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sbloccati i bandi: via libera agli spazi sportivi scolastici

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