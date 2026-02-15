Progetti scolastici innovativi al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi

Da modenatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione CR Carpi ha aperto i bandi 2026 lunedì 16 febbraio alle 10.30, per sostenere progetti scolastici innovativi. La decisione nasce dall’esigenza di promuovere idee nuove nel campo dell’istruzione e coinvolgere studenti, diplomati, laureati e insegnanti. La prima domanda dovrà essere consegnata entro il 30 aprile, con l’obiettivo di finanziare iniziative pratiche e concrete nelle scuole della zona.

Rivolti a studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Previsto un montepremi complessivo di 160mila euro. Si aprono lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi a favore di studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Un impegno concreto per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere le progettualità che nascono all’interno delle scuole, con un montepremi complessivo che, distribuito tra le diverse iniziative, raggiunge i 160mila euro. Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 16 marzo alle ore 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti; modalità e criteri di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione (www.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Pediatria, Urologia e Otorino: al “Ramazzini” nuove dotazioni grazie alla Fondazione CR Carpi

L’Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino.

Fondazione Cr Firenze: cultura e solidarietà, aperti nove bandi per ricevere contributi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Appuntamento con Avanguardie educative: il progetto Orient@giovani; Progetto R.A.D.I.CARE: al via i percorsi formativi gratuiti per le pari opportunità e il benessere nelle scuole di Vicenza; Innovazione, matching, impatto: Le donazioni alla scuola hanno bisogno di un volano; Arredi innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, via alle domande.

progetti scolastici innovativi alProgetti scolastici innovativi, al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR CarpiRivolti a studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Previsto un montepremi complessivo di 160mila euro. modenatoday.it

progetti scolastici innovativi alAtlante-Italian Teacher Award, concorso per progetti extracurricolari: in palio un viaggio a New York. Domande entro il 31 marzo 2026Al via l’Atlante-Italian Teacher Award, il premio per i migliori progetti extracurricolari dei docenti italiani. Iscrizioni gratuite entro il 31 marzo 2026. L'iniziativa punta a valorizzare innovazion ... orizzontescuola.it