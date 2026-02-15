Progetti scolastici innovativi al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi
La Fondazione CR Carpi ha aperto i bandi 2026 lunedì 16 febbraio alle 10.30, per sostenere progetti scolastici innovativi. La decisione nasce dall’esigenza di promuovere idee nuove nel campo dell’istruzione e coinvolgere studenti, diplomati, laureati e insegnanti. La prima domanda dovrà essere consegnata entro il 30 aprile, con l’obiettivo di finanziare iniziative pratiche e concrete nelle scuole della zona.
Pediatria, Urologia e Otorino: al “Ramazzini” nuove dotazioni grazie alla Fondazione CR Carpi
L’Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino.
