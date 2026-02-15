Progetti scolastici innovativi al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi

La Fondazione CR Carpi ha aperto i bandi 2026 lunedì 16 febbraio alle 10.30, per sostenere progetti scolastici innovativi. La decisione nasce dall’esigenza di promuovere idee nuove nel campo dell’istruzione e coinvolgere studenti, diplomati, laureati e insegnanti. La prima domanda dovrà essere consegnata entro il 30 aprile, con l’obiettivo di finanziare iniziative pratiche e concrete nelle scuole della zona.

Rivolti a studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Previsto un montepremi complessivo di 160mila euro. Si aprono lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi a favore di studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Un impegno concreto per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere le progettualità che nascono all’interno delle scuole, con un montepremi complessivo che, distribuito tra le diverse iniziative, raggiunge i 160mila euro. Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 16 marzo alle ore 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti; modalità e criteri di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione (www.🔗 Leggi su Modenatoday.it

