Roma-Pellegrini | il bivio tra rinnovo e addio

Lorenzo Pellegrini si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro con la maglia della Roma, mentre si impegna nel recupero fisico in vista del prossimo derby della Capitale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista continuerà la sua avventura con i giallorossi o se si apriranno nuove strade. La situazione si inserisce in un momento di grande attenzione intorno alle decisioni contrattuali del club e del giocatore.

Lorenzo Pellegrini si ritrova ad affrontare le settimane più delicate della sua carriera giallorossa, stretto tra l’urgenza di recuperare la condizione fisica per il derby della Capitale e la necessità di definire un futuro professionale che appare quanto mai incerto. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il centrocampista sta forzando i tempi per superare il dolore e chiudere da protagonista una stagione segnata da troppe ombre, conscio che il bivio che lo attende negli uffici di Trigoria non ammetterà passi falsi. La società ha infatti avviato i contatti circa un mese fa, mettendo sul tavolo una proposta che impone una netta inversione di tendenza rispetto al passato: restare a Roma, ma con un ruolo tecnico e un peso salariale drasticamente ridimensionati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Pellegrini al bivio, Roma prepara la mossa

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