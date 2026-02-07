Roma rivoluzione senatori | Dybala e El Shaarawy al bivio Pellegrini tratta il rinnovo

La Roma si prepara a cambiare volto. I senatori Dybala ed El Shaarawy sono in bilico, mentre Pellegrini sta trattando il rinnovo. La società sta valutando attentamente il futuro della rosa e le decisioni più importanti sono già sul tavolo.

Si delineano le strategie della Roma per il futuro della rosa, con decisioni pesanti che riguardano i senatori dello spogliatoio. Secondo le indiscrezioni raccolte da TeleRadioStereo, il club avrebbe già tracciato una linea netta per il termine della stagione, con scenari differenti per i protagonisti più attesi. DYBALA E EL SHAARAWY: FUTURO LONTANO? La posizione di Stephan El Shaarawy appare la più definita: per il “Faraone” il rinnovo è un’ipotesi remota, essendo attualmente considerato fuori dai piani tecnici e societari per il prossimo ciclo. Più complessa, ma ugualmente in salita, la situazione di Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rivoluzione senatori: Dybala e El Shaarawy al bivio, Pellegrini tratta il rinnovo Approfondimenti su Roma Rivoluzione Roma, Pellegrini sogna il rinnovo: El Shaarawy verso l’addio Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Rivoluzione Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche DybalaSono ore di grandissimo movimento sul mercato per la Roma, che in poche ore accoglierà un doppio rinforzo ufficiale per l'attacco di Gasperini, con il giovane Robinio Vaz in arrivo dal Marsiglia e il ... tuttomercatoweb.com Soulé fa il Dybala, la Roma gode e dice grazie alla JuveSoulé c’è, ancora una volta. L’argentino è fra gli artefici principali in campo dello straordinario cammino della Roma che dopo 12 giornate guarda, in solitaria, tutti dall’alto della classifica. Allo ... romatoday.it Seminari sul metodo “Dov’è finito il pensiero critico Dalla rivoluzione promessa all’utopia concreta” Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 18 febbraio 2026, ore 16:00 Sala delle Lauree, Facoltà di Giurispruden facebook Roma, la rivoluzione in attacco coinvolge anche #Dybala Gli aggiornamenti #ASRoma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.