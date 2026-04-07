A Roma, la situazione di Lorenzo Pellegrini riguarda il rinnovo del contratto, che al momento prevede un dimezzamento della cifra attuale o, in alternativa, la partenza a parametro zero tra tre mesi. La questione ha attirato l’attenzione generale, poiché il centrocampista è diventato al centro di discussioni tra le parti coinvolte, tra prestazioni sul campo e questioni contrattuali ancora da risolvere.

Le nubi che si addensano sul futuro della Roma non oscurano, almeno tecnicamente, l’annata di Lorenzo Pellegrini, trasformatosi in un caso diplomatico tra eccellenza sul campo e stallo contrattuale. Con 7 gol e 4 assist messi a referto, il numero 7 si conferma il centrocampista più prolifico della rosa, mantenendo una leadership silenziosa che ha convinto Gian Piero Gasperini. L’allenatore piemontese, che ne apprezza quotidianamente l’impegno a Trigoria, ha trovato nel giocatore una risorsa letale anche a partita in corso: le tre reti decisive siglate subentrando contro Milan e Bologna tra andata e ritorno di Europa League certificano un impatto tecnico che la proprietà non può ignorare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, bivio Pellegrini: rinnovo dimezzato o addio a zero tra 90 giorni

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Gasperini dà il via libera: ora Pellegrini corre verso il rinnovoIl tecnico vorrebbe trattenere nella Capitale il centrocampista. La società sembra disposta ad accontentarlo, ma non alle cifre attuali. siamolaroma.it

Nerone era ad Anzio quando Roma bruciò. La fonte più autorevole lo dice chiaro. Hai in testa l'immagine: l'imperatore pazzo che suona la lira mentre la capitale va a fuoco. È una delle scene più famose della storia antica. Ed è quasi certamente falsa. L'incend - facebook.com facebook