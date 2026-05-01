A Trigoria, mentre la squadra si concentra sulla sfida contro la Fiorentina, si stanno definendo le strategie per raggiungere un obiettivo di 80 milioni di euro dalle plusvalenze. Il direttore sportivo attuale è impegnato nelle trattative di cessione di alcuni giocatori, con alcuni nomi già circolati come possibili successori. La società monitora attentamente le operazioni di mercato per rispettare questa soglia finanziaria.

Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Zola indica la via: «Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema. Baggio, Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera» Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui. Con Spalletti ho realizzato un sogno» Pisa Lecce, la notte della verità per Di Francesco: Hiljemark ad un passo dal baratro! Il matchpoint salvezza Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, obiettivo 80 milioni dalle plusvalenze: Massara a lavoro, ma ci sono già i nomi per il suo successore

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