La squadra giallorossa sta per affrontare un cambiamento importante con l’arrivo di un nuovo allenatore. La gestione tecnica e le strategie di mercato sono al centro dell’attenzione, con un focus particolare su un investimento di circa 80 milioni di euro ottenuto dalle cessioni di alcuni giocatori. La società sta lavorando per rinnovare la rosa e puntare su nuove acquisizioni, in vista della prossima stagione.

La Roma si prepara a una metamorfosi radicale sotto l’egemonia totale di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico ha tracciato un solco profondo con il passato, pianificando un’opera di “abbattimento dello status precedente” che culminerà con l’allontanamento del DS Massara, fermo sulla sua posizione, e l’assunzione dei pieni poteri nell’area sportiva. Il progetto di Gasperini è chiaro: una squadra costruita a sua immagine e somiglianza, che non prevede più spazio per i reduci dell’ultima campagna acquisti come Tsimikas, Ferguson e Zaragoza, tutti destinati a lasciare Trigoria. Il focus principale del tecnico riguarda il reparto avanzato, giudicato “totalmente da ristrutturare”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rivoluzione Gasperini: 80 milioni di plusvalenze

Shock a TrigoriaI Friedkin Fanno Piazza Pulita! Ranieri Massara Out!

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