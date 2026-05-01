Roma | nuova carta d’identità al Circo Massimo senza appuntamento

A Roma, nei fine settimana di maggio e giugno, sarà possibile ottenere la nuova carta d’identità al Circo Massimo senza appuntamento. Il servizio è riservato a chi possiede ancora il vecchio documento cartaceo e si svolgerà in modo aperto al pubblico durante i fine settimana. L’accesso sarà consentito senza prenotazione, offrendo un’opportunità di rinnovo più semplice per i cittadini che devono aggiornare il proprio documento.

? Cosa sapere Nuova carta d'identità al Circo Massimo nei fine settimana di maggio e giugno.. Servizio senza appuntamento per chi possiede il vecchio documento cartaceo a Roma.. A Roma, l’ufficio anagrafico si sposta tra i banchi del mercato di Campagna Amica al Circo Massimo per permettere ai cittadini con la vecchia carta d’identità cartacea di ottenere la nuova CIE senza prenotazione durante i fine settimana di maggio e giugno. L’iniziativa straordinaria, che vedrà operativo il punto di rilascio in via di San Teodoro 74, nasce da una sinergia istituzionale tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell’Interno, Roma Capitale e Coldiretti Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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