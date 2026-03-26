Carta d’identità elettronica | a Como aperture senza appuntamento per sostituire quella cartacea

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più considerate valide, anche se la data di scadenza è successiva a quella data. A Como, le persone potranno recarsi senza appuntamento presso gli uffici comunali per effettuare la sostituzione con la carta d’identità elettronica. La misura riguarda tutti i cittadini che devono aggiornare il documento.

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. Il Comune attiva sportelli straordinari ad aprile e maggio ogni lunedì pomeriggio Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide, anche se riportano una scadenza successiva. Lo prevede il Regolamento (UE) n. 11572019. Per facilitare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, il comune di Como ha attivato aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe – servizio CIE nei mesi di aprile e maggio. Gli sportelli saranno aperti ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.30, con accesso libero senza appuntamento (escluso lunedì 6 aprile, Pasquetta). Il servizio è riservato ai cittadini residenti o dimoranti che devono sostituire la carta cartacea con la CIE. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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