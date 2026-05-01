A Roma, durante i fine settimana di maggio e giugno, sarà possibile rinnovare la carta d’identità elettronica senza appuntamento al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo. La novità riguarda chi deve sostituire la vecchia carta cartacea con il nuovo documento elettronico, offrendo un’opzione più semplice e accessibile rispetto ai metodi tradizionali. La procedura sarà disponibile in modo continuativo nei fine settimana durante tutto il periodo indicato.

Rinnovare i documenti a Roma diventa più semplice: per tutto il periodo di maggio e giugno, chi deve sostituire la vecchia carta d’identità cartacea per ottenere una nuova Cie ( Carta d’identità elettronica ) potrà farlo anche al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell’Interno, Roma Capitale e Coldiretti Lazio. L’obiettivo è abbattere le attese e portare gli uffici pubblici nei luoghi più frequentati della città, permettendo ai romani di sbrigare le pratiche burocratiche mentre fanno la spesa o passeggiano nel cuore della Capitale. Carta identità elettronica, Roma potenzia il servizio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta d’identità elettronica senza appuntamento a Roma nei week-end di maggio e giugno

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Temi più discussi: Come recuperare il PUK della Carta di Identità Elettronica (CIE); Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Rilascio CIE senza appuntamento il 29 aprile dalle 14 alle 17 ai possessori di carta d'identità cartacea; Sito Istituzionale | CIE, open day 2 e 3 maggio.

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