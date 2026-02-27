Neonato di tre mesi in fin di vita da Lamezia Terme a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare

Un neonato di tre mesi, gravemente malato, è stato trasportato con un volo dell'Aeronautica Militare da Lamezia Terme a Roma. Il bambino, in condizioni critiche, era stato trasferito per ricevere cure specializzate. L'operazione ha coinvolto un aereo militare appositamente predisposto per il trasporto di emergenza pediatrica.

Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell’Aeronautica MilitareVolo d'urgenza per una neonata di 5 giorni, trasferita da Alghero a Roma con un velivolo dell'Aeronautica Militare.

Paziente in fin di via trasportato d’urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell’Aeronautica MilitareUn volo dell'Aeronautica militare ha trasportato un 35enne in fin di vita da Galatina in provincia di Lecce a Ciampino.

