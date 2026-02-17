Edicola distrutta dalle fiamme i grossi danni causati dall' incendio divampato sul Porto canale

Un incendio ha distrutto un’edicola sul Porto canale di Cesenatico, causando danni ingenti e lasciando tre persone intossicate. Le fiamme sono divampate martedì mattina, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e pescatori, che hanno assistito all’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

