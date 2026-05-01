Roma-Fiorentina | forfait di Zaragoza e Kean torna Koné

Nella partita tra Roma e Fiorentina, in programma lunedì sera, la formazione giallorossa dovrà fare a meno di Bryan Zaragoza, che si è infortunato e non potrà scendere in campo. La squadra si prepara a tornare in campo anche con Koné, che era assente nelle ultime partite. Nessuna indicazione ufficiale sulla presenza di Kean, che potrebbe essere fuori per motivi ancora da chiarire.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Verso il posticipo di lunedì: tra infortuni pesanti, rientri strategici e permessi familiari, ecco come cambiano le rotazioni dei due tecnici. La corsa verso un posto nella prossima Champions League si complica per la Roma, che nel posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina dovrà rinunciare a Bryan Zaragoza. Come riportato da Il Tempo, l’esterno spagnolo è stato fermato da una dolorosa infiammazione al ginocchio accusata durante la sessione di allenamento di mercoledì, un contrattempo che lo escluderà ufficialmente dalla lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: forfait di Zaragoza e Kean, torna Koné Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina, ufficiale l’assenza di Kean contro la Roma: i motivi del forfait e le tempistiche di recupero Bologna-Roma, tegola Koné: il francese da forfaitBrutte notizie per la Roma nel giorno dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Malen, Soulé, Gudmundsson e Kean; Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischio; Roma-Fiorentina, segnali di ripresa e un rebus in attacco: le ultime da Firenze; Verso Roma-Fiorentina, Vanoli recupera due pezzi importanti sulle fasce. Probabili formazioni Roma-Fiorentina: ecco chi può giocare al posto di Kean. Ok Malen e SouléProbabili formazioni Roma Fiorentina - Nella serata di lunedì 4 maggio, andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma il Monday ... fantamaster.it Roma-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TVRoma-Fiorentina, lunedì 4 maggio alle 20:45: probabili formazioni, andamento, statistiche, curiosità e dove vedere il posticipo della 35ª su DAZN e Sky. lifestyleblog.it Roma, un pericolo in meno in vista della sfida contro la Fiorentina - facebook.com facebook Roma-Fiorentina - Kean salta il match per un permesso familiare: il comunicato del club viola #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com