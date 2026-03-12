Bologna-Roma tegola Koné | il francese da forfait

Nel giorno dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, la Roma ha perso il difensore francese Koné, che si è infortunato e non sarà disponibile per la partita. La squadra giallorossa dovrà quindi fare a meno del giocatore durante il match, che si svolge oggi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società prima dell'inizio della gara.

Brutte notizie per la Roma nel giorno dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi dovranno infatti fare a meno di Manu Koné, costretto al forfait e non disponibile per la sfida europea. Il francese ha accusato un affaticamento muscolare che, dopo un provino di stamattina, ha portato Gasperini alla decisione di lasciarlo fuori nella sfida di stasera. Chi lo sostituirà?. Il candidato principale a sostituire l' ex Borussia Mönchengladbach è El Aynaoui, il quale andrebbe a formare la coppia in mediana con Pisilli. Più avanzato, invece, potrebbe agire Bryan Cristante, chiamato a occupare la posizione di trequartista.