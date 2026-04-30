Fiorentina ufficiale l’assenza di Kean contro la Roma | i motivi del forfait e le tempistiche di recupero

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’assenza di Moise Kean nel prossimo match contro la Roma. Il motivo del forfait riguarda un infortunio che lo terrà fuori dal campo per alcuni giorni. La società ha comunicato che i tempi di recupero stimati sono di circa una settimana, impedendo al giocatore di essere a disposizione per questa partita cruciale. Kean era uno dei punti di riferimento in attacco per i viola.