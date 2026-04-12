Commercio digitale | la sfida tra algoritmi e valore umano a Sassari

A Sassari si è svolto un confronto tra i rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna e gli operatori del settore sul tema dell’evoluzione digitale e dei nuovi strumenti comunicativi. L’incontro ha messo in evidenza le sfide legate all’uso di algoritmi e tecnologie digitali nel commercio locale, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche per sostenere le imprese della zona.