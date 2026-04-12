Commercio digitale | la sfida tra algoritmi e valore umano a Sassari
A Sassari si è svolto un confronto tra i rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna e gli operatori del settore sul tema dell’evoluzione digitale e dei nuovi strumenti comunicativi. L’incontro ha messo in evidenza le sfide legate all’uso di algoritmi e tecnologie digitali nel commercio locale, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche per sostenere le imprese della zona.
A Sassari, i rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna hanno affrontato il tema dell'evoluzione digitale e dei nuovi linguaggi comunicativi per sostenere le imprese locali. L'incontro ha riunito i vertici dell'associazione e un esperto nazionale per delineare come il settore terziario debba adattarsi a un mercato sempre più interconnesso, dove l'identità digitale determina la sopravvivenza economica delle attività del territorio. La trasformazione digitale tra algoritmi e realtà sociale Il m .🔗 Leggi su Ameve.eu
Oltre diecimila scrittori si scagliano contro i giganti tecnologici che addestrano i propri algoritmi usando le opere d'autore senza permesso. Un manifesto muto per difendere il valore dell'ingegno umano dal saccheggio digitaleLa scena da immaginare, per capire il significato di una delle più grandi mobilitazioni letterarie dell’era moderna, è quella di un volume firmato da...
AI e sovranità digitale: Castronno affronta la “guerra ibrida” tra dati, algoritmi e nuove forme di potere.Dati, algoritmi e sovranità: “Così l’AI sta riscrivendo la democrazia” - Riflessioni da Castronno sulla “guerra ibrida” digitale Castronno - Un...