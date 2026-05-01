Roma allarme Tsimikas | Gasperini perde i pezzi

La preparazione della Roma per la partita contro la Fiorentina si fa più complicata, con diversi giocatori che sono usciti dal campo infortunati durante gli allenamenti al centro sportivo di Trigoria. Tra loro c’è anche un calciatore che ha subito un guaio muscolare, costringendo lo staff medico a monitorare attentamente le sue condizioni. La situazione ha generato preoccupazione tra il personale tecnico e i giocatori, che si preparano a gestire eventuali assenze.

La marcia di avvicinamento della Roma verso il posticipo contro la Fiorentina si complica ulteriormente, trasformando il centro sportivo di Trigoria in una piccola infermeria. Dopo lo stop forzato di Zaragoza, nella sessione di allenamento di ieri Gian Piero Gasperini ha dovuto incassare una nuova defezione: Kostas Tsimikas è stato infatti fermato da un lieve affaticamento muscolare che ne mette seriamente a rischio la disponibilità per la sfida di lunedì sera all’Olimpico, valida per il trentacinquesimo turno di Serie A. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, le condizioni del difensore ellenico verranno monitorate ora dopo ora, ma il pessimismo cresce proporzionalmente alla vicinanza del match.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, allarme Tsimikas: Gasperini perde i pezzi Notizie correlate Roma, catastrofe infortuni: Dybala e Koné fuori, Gasperini perde i pezziIl bollettino medico di Trigoria continua a somigliare a un dispaccio di guerra, privando Gian Piero Gasperini delle sue armi più affilate proprio... Genoa, allarme verso l’Inter: De Rossi perde i pezzi in difesaIl Genoa mette nel mirino l’Inter ma deve fare i conti con l’infermeria dopo il successo interno contro il Torino. Contenuti e approfondimenti Roma chi viene e chi vaL’estate sotto il sole della Capitale si presenta più calda che mai. Gasperini è rimasto in sella e attende di pianificare il ... iltempo.it Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischioGasperini ritrova tutti i titolari, ma dovrà fare a meno di due giocatori in panchina: si è fermato per un problema muscolare anche il giocatore di proprietà del Liverpool ... msn.com