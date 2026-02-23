Genoa allarme verso l’Inter | De Rossi perde i pezzi in difesa

De Rossi ha perso diversi difensori a causa di infortuni, complicando la strategia del Genoa contro l’Inter. Dopo aver ottenuto una vittoria importante contro il Torino, la squadra si trova a dover gestire molte assenze in difesa. La mancanza di giocatori disponibili rischia di influire sulla compattezza della formazione. La prossima sfida si avvicina e il club cerca soluzioni per affrontare questa difficile situazione.

Il Genoa mette nel mirino l' Inter ma deve fare i conti con l'infermeria dopo il successo interno contro il Torino. In vista dell'anticipo di sabato a San Siro, la preoccupazione principale di Daniele De Rossi riguarda Brooke Norton-Cuffy: l'esterno inglese è uscito anzitempo dall'ultima sfida per un risentimento al flessore della coscia destra. Le condizioni del laterale britannico verranno valutate quotidianamente, ma la sua presenza contro i nerazzurri resta fortemente in dubbio a causa della natura muscolare del problema. Non solo Norton-Cuffy, perché lo staff medico del Grifone ha acceso i riflettori anche su Christ Makosso Otoa.

Emergenza Napoli: Conte perde pezzi, allarme portieri verso la JuveL’emergenza a Napoli si intensifica, con alcuni giocatori chiave che potrebbero lasciare il club.

Inter Arsenal a San Siro: Saka recupera per la sfida, ma Arteta perde i pezzi in difesa. UltimeL’attesa per Inter-Arsenal si intensifica con Saka pronto a scendere in campo a San Siro, dopo un recupero importante.

Dopo l’allarme di De Rossi monta la protesta anti-Var. Cesari: Ha ragione, così è calcio-caosIl mondo del calcio si unisce alle parole pronunciate dall’allenatore del Genoa, da Gasperini a Carnevali. L’ex arbitro: Casi identici e decisioni diverse: ... ilsecoloxix.it

Genoa, l’invasione di Cremona. Dai 4 mila tifosi la spinta per l’impresaLa battuta d’arresto all’andata contro i grigiorossi costò la panchina a Vieira. Da allora il gruppo, con la gestione De Rossi, si è trasformato, penalizzato ... genova.repubblica.it

Mister Conte lancia l'allarme McTominay che non ha ancora smaltito l'infiammazione che lo tiene fuori dal match contro il Genoa - facebook.com facebook