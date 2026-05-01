A Roma si sono radunati circa 4.000 manifestanti che hanno espresso la propria opinione contro Israele, definendolo uno stato terrorista. La protesta si è concentrata sulla gestione della Global Sumud Flotilla a Creta, con i partecipanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan contro le azioni del governo israeliano. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di passanti e media presenti sul posto.

? Cosa sapere 4mila manifestanti a Roma protestano contro l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla a Creta.. Il corteo chiede l'interruzione dei rapporti con Israele dopo l'incidente marittimo internazionale.. Circa 4mila manifestanti hanno occupato le strade di Roma per protestare contro l’azione delle milizie israeliane a largo di Creta, dove è avvenuto l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Il clima di forte tensione politica si è concentrato inizialmente presso il Colosseo, dove la folla si è radunata per denunciare quello che è stato definito un atto di pirateria compiuto in totale impunità e in violazione delle norme internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 4mila in piazza: “Israele è uno stato terrorista

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