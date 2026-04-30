A Roma, circa 4.000 persone si sono radunate in piazza per protestare contro le azioni di Israele, definendolo uno stato terrorista e chiedendo di bloccare tutte le operazioni. Durante la manifestazione sono stati scanditi slogan e sono stati esposti cartelli contro le presunte azioni di pirateria, accusate di violare le norme internazionali e di avvenire in assenza di sanzioni. La protesta si è svolta nel rispetto delle normative e senza incidenti segnalati.

“La misura è colma per chi commette atti di pirateria in barba a qualsiasi norma internazionale e nell’impunità. La misura è colma per chi anche in Italia si organizza in modo paramilitare per attaccare gli antifascisti. Vogliamo rompere ogni tipo di rapporto con lo Stato terrorista di Israele”. Sotto al Colosseo migliaia di persone si sono riunite dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle milizie israeliane a largo di Creta. Un grosso striscione tra le tante bandiere palestinesi e di Usb, Cambiare Rotta e Osa, recita: “Israele stato terrorista, blocchiamo tutto”. Alla manifestazione partecipano Movimento Studenti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Roma circa 4mila in piazza per la Flotilla: “Israele stato terrorista, blocchiamo tutto”

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