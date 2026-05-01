Durante un intercettazione rilasciata da Repubblica, si ascolta un dirigente sportivo che fa riferimento all’addetto agli arbitri dell’Inter. La conversazione risale ad aprile 2025 e si svolge nello stadio di San Siro. La registrazione riguarda una telefonata tra il dirigente e il designatore degli arbitri. Il contenuto completo della chiamata è ancora oggetto di analisi.

Il momento chiave dell’inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano è una telefonata che il designatore Gianluca Rocchi ha fatto a San Siro il 2 aprile 2025, durante la semifinale di andata di Coppa Italia. La Repubblica in edicola questa mattina rivela che Rocchi “parlando al cellulare con qualcuno del settore tira in ballo un uomo dell’Inter: la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita”. Quella figura, nel gergo del calcio, è l’addetto agli arbitri (in inglese, club referee manager), che per l’Inter dal 2020 è Giorgio Schenone, dal 2009 al 2020 guardalinee e Avar tra Serie A e B. Aggiunge...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi intercettato nomina l’addetto agli arbitri dell’Inter

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SI STA SCUCENDO! Rocchi, INTERCETTATO, il 2 aprile parlando con un altro uomo del mondo arbitrale, avrebbe tirato in ballo un dirigente (l'addetto agli arbitri) dell'Inter!! - facebook.com facebook

Caso arbitri, #Rocchi intercettato: spuntano riferimenti all’Inter! – Repubblica x.com