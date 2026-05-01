Un nuovo nome compare nell’indagine condotta dalla Procura di Milano sulle presunte manovre irregolari negli arbitraggi. Durante un dialogo intercettato a San Siro, si fa riferimento a una figura incaricata di seguire gli arbitri, senza che questa persona risulti tra gli indagati. La conversazione include anche il nome di un noto assistente arbitrale, coinvolto in modo non chiaro. La richiesta di ulteriori dettagli riguarda il ruolo di questa figura e le eventuali implicazioni.

Un nome nuovo entra nell’inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano, ma non è un indagato. È quello di Giorgio Schenone, dirigente dell’ Inter, citato in una intercettazione che coinvolge Gianluca Rocchi e che rappresenta, secondo quanto rivelato da Repubblica, uno snodo chiave dell’indagine sul mondo arbitrale. La conversazione risale al 2 aprile 2025, a San Siro, durante il derby della semifinale di andata di Coppa Italia. Rocchi, designatore arbitrale, è al telefono con un interlocutore del settore quando tira in ballo proprio la figura di Schenone, l’ addetto agli arbitri del club nerazzurro. Già all’epoca Rocchi era intercettato dalla Procura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rocchi intercettato: “Nel dialogo a San Siro cita Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter”

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Il pezzo di capuano è chiarissimo. Nella riunione a san siro c'erano solo arbitri. lo sgradito doveri ha arbitrato l'Inter 5 volte (tante), il gradito colombo solo 2 (pochissime). ma ormai si leggono solo i titoli, e solo quelli "graditi" x.com